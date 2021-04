Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette première grosse indication sur l'état de santé de Kylian Mbappé !

Publié le 24 avril 2021 à 23h45 par H.G.

Alors qu’il est sorti à la suite d’un coup ce samedi face au FC Metz, Kylian Mbappé ne semble pas être gravement touché si l’on en croit son attitude au sortir de la rencontre.

La sortie de Kylian Mbappé ce samedi à la suite d’un coup pourrait finalement n’être rien de plus qu’une grosse frayeur sans conséquences pour le PSG. Certes, il faudra confirmer cette tendance dans les prochaines heures par le biais d’éventuels examens, mais les premières observations semblent positives. Tout d’abord, Mauricio Pochettino a indiqué à la fin du match contre Metz (victoire 3-1 des Parisiens) que sa sortie n’était due qu’à un vilain coup : « Il a reçu un coup, une béquille. Nous pensons que ce n'est pas grave, on va voir ». Une observation confirmée par la suite par Marco Verratti, qui était au plus proche de Kylian Mbappé sur le terrain : « Si j'étais un docteur, je vous le dirais mais je pense que c'est seulement un coup, que ce n'est pas grand-chose ».

Kylian Mbappé marchait normalement en regagnant le bus du PSG