PSG : Neymar et Al-Khelaïfi vont avoir un nouveau problème à gérer avec Neymar !

Publié le 23 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que le PSG touche au but pour la prolongation de Neymar, le Brésilien devrait donner de nouveaux maux de tête à la direction parisienne.

Pour Neymar, l’avenir serait scellé. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le confirmer, un accord a été trouvé entre le PSG et le Brésilien pour une prolongation jusqu’en 2026, tout en ayant une année supplémentaire en option. Ce n’est donc pas cet été que Neymar devrait quitter le club de la capitale, mais durant cette intersaison, un autre sujet chaud sera d’actualité pour le joueur de 29 ans : sa participation aux Jeux Olympiques.

Neymar aux JO ?