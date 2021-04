Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant Manchester City, le bonnes nouvelles s'enchaînent pour Pochettino !

Publié le 25 avril 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

A quelques heures du choc contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG peut compter sur le retour de plusieurs joueurs. L'infirmerie parisienne se vide avant un grand rendez-vous européen. C'est suffisamment rare pour être souligné.

Cela semble presque trop beau pour être vrai. A trois jours de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, le groupe du PSG pourrait quasiment être au complet. Une grande première pour Mauricio Pochettino qui n'a pas été épargné par les pépins physiques au sein de son effectif depuis son arrivée début janvier. Privé de Neymar contre le FC Barcelone puis de Mauro Icardi, Marco Verratti et Marquinhos contre le Bayern Munich, le technicien argentin pourrait donc avoir un groupe au complet pour affronter les Citizens . Et pourtant, les doutes étaient nombreux. Entre la sortie sur blessure de Kylian Mbappé contre Metz samedi, ainsi que les interrogations sur Marco Verratti, qui a contracté le Covid-19 pour la seconde fois, mais également les pépins musculaires de Marquinhos, touché à la cuisse le 7 avril contre le Bayern Munich, Mauricio Pochettino pouvait craindre le pire.

L'infirmerie du PSG se vide !