Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel peut faire une croix sur un ancien protégé !

Publié le 26 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Ayant fait un bref passage à l’ASSE, Anthony Mounier ne s’attend pas à revenir dans le Forez et ce malgré la présence de Claude Puel, son ancien entraîneur à l’OL.

3 jours. C’est le temps qu’Anthony Mounier sera resté à l’ASSE. Prêté par Bologne en janvier 2017, le milieu de terrain fait toutefois l’objet d’un torrent de haine de la part des supporters qui n’ont pas oublié son passé à l’OL. Face à cela, la décision est prise quelques heures plus tard de rompre son prêt. Malgré la volonté de Mounier de jouer pour l’ASSE, cela n’aura donc pas été possible et cela ne devrait pas l’être à l’avenir comme le principal intéressé l’a fait savoir.

Une piste impossible