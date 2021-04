Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup au Real Madrid à oublier pour Leonardo ?

Publié le 26 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, la porte pourrait s’ouvrir pour Raphaël Varane. Et alors que le PSG serait intéressé, Leonardo ne serait toutefois pas le mieux placé dans cette course.

A l’intersaison, le visage de la défense centrale du Real Madrid pourrait totalement changer. Alors que l’arrivée de David Alaba serait quasiment actée, Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient eux faire leurs valises. Malgré un contrat jusqu’en 2022, le Français pourrait, en effet, être mis sur le marché étant donné qu’il ne voudrait pas prolonger et Florentino Pérez voudrait éviter un futur départ libre. Par conséquent, un nouveau chapitre se profilerait pour Varane, mais reste désormais à savoir où cela se déroulera.

Chelsea plutôt que le PSG ?