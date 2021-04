Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s'enflamme pour la prolongation de Navas

Publié le 26 avril 2021 à 19h15 par A.D.

Ce lundi, le PSG a officialisé la prolongation de Keylor Navas. Alors que le gardien costaricien est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message très fort.

Barré par la concurrence de Thibaut Courtois au Real Madrid, Keylor Navas s'est exilé vers le PSG à l'été 2019. Grâce à un chèque à hauteur de 15M€, le club de la capitale a enfin déniché le gardien qui pouvait lui faire passer un cap sur la scène européenne. Comblée par Keylor Navas depuis son arrivée, la direction du PSG a décidé de le récompenser. En effet, l'écurie rouge et bleu a officialisé ce lundi le renouvellement de son portier, et ce, jusqu'au 30 juin 2024. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son immense bonheur d'avoir pu prolonger Keylor Navas.

«Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas»