Mercato - Real Madrid : Une seule option pour Karim Benzema s'il change de club ?

Publié le 26 avril 2021 à 19h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait quitter les Merengue. Et en cas de départ, l'ancien buteur de l'OL sait déjà où-est-ce qu'il souhaiterait aller...

Karim Benzema joue certainement son meilleur football aujourd'hui avec le Real Madrid. Longtemps considéré comme le serviteur de Cristiano Ronaldo, l'ex-buteur de l'OL a vraiment pris les choses en main suite au départ du portugais il y a bientôt trois ans. Toujours aussi altruiste, il est devenu encore plus tueur et enchaîne les buts à l'heure où le Real ne va pas très fort. Problème ? Karim Benzema arrive en fin de contrat en 2022 et va devoir faire un choix important pour la suite de sa carrière.

L'OL en cas de départ ?

Karim Benzema n'a pas caché ses envies de finir sa carrière du côté de son club formateur, l'OL. Son ancien agent Karim Djaziri l'a par ailleurs déjà annoncé par le passé : « Oui, j’ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu’il avait dans un coin de sa tête l’envie de revenir un jour car c’est son club et sa ville. Mais aujourd’hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon ». Alors même si aujourd'hui rien n'est décidé, on imagine mal Benzema filer ailleurs qu'à l'OL en cas de départ.