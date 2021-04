Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet et Mandanda déjà fixés pour leur avenir ?

Publié le 26 avril 2021 à 17h10 par La rédaction

Dimitri Payet s’est plutôt bien relancé ces dernières semaines depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et devrait bien continuer à l’OM. Tout comme Mandanda, qui pourrait néanmoins voir un numéro 1 bis arriver.

Depuis son retour à l’OM en 2017, Dimitri Payet alterne le bon et le moins bon. Performant la saison passée avec André Villas-Boas, le meneur de jeu est apparu cette année peu affuté et en difficulté sur le terrain. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, le Réunionnais semble mieux physiquement et plus inspiré. Sous contrat jusqu’en 2024 et possédant une offre de reconversion au sein du club marseillais, le numéro 10 ne devrait pas partir.

Même cas de figure pour Mandanda

Steve Mandanda, autre figure de l’OM, devrait également rester au club. Sans compter son infidélité à Crystal Palace en 2016, l’international français est au club depuis maintenant 14 ans. Comme Dimitri Payet, le gardien marseillais devrait donc continuer avec Jorge Sampaoli. Même si Pablo Longoria, le président de l’OM, cherche un numéro 1 bis pour lui donner un peu de concurrence.