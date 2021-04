Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli a tout changé pour Payet !

Publié le 25 avril 2021 à 17h10 par A.M.

De retour à son meilleur niveau, Dimitri Payet a été relancé par Jorge Sampaoli dont la méthode semble parfaitement convenir au numéro 10 de l'OM.

Arrivé sur le banc de l'OM au début du mois de mars, Jorge Sampaoli a relancé le club phocéen, d'un point de vue comptable et collectif, mais aussi individuel. Le meilleur exemple est Dimitri Payet. Au fond du trou lors de la première partie de saison, le numéro 10 de l'OM s'est totalement relancé depuis l'arrivée du technicien argentin comme en témoigne son doublé contre Reims vendredi (3-1). Et pour José Pierre-Fanfan, Jorge Sampaoli est bien à l'origine de cette métamorphose.

«Payet était au fond du trou, et maintenant, on le voit rayonnant»