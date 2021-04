Foot - OM

OM : Quand Alvaro Gonzalez chambre Dimitri Payet... sur son poids !

Publié le 24 avril 2021 à 17h10 par La rédaction

Très critiqué en raison de son état de forme sous André Villas-Boas, Dimitri Payet s’est totalement repris en main depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Mais le sujet du poids de l’international tricolore reste encore dans les têtes de ses coéquipiers qui ne manquent pas de le chambrer à l’occasion.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc, l’OM affiche un tout autre visage. Ce vendredi, le club phocéen a enchainé sur un quatrième match sans défaite avec ce succès à Reims (1-3). L’un des artisans de ce renouveau se nomme Dimitri Payet. Double buteur contre les Rémois, l’international tricolore était régulièrement sous le feu des critiques à cause de son état de forme sous André Villas-Boas. Mais le joueur de 34 ans s’est totalement métamorphosé, notamment en affichant une grosse perte de poids depuis l’arrivée du technicien argentin. Néanmoins, ce sujet reste encore dans les mémoires de ses coéquipiers.

« Comme il dit, aujourd'hui il est mince, avant il était gros ! »