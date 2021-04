Foot - OM

OM - Clash : Thauvin et Alvaro Gonzalez ironisent sur leur altercation !

Publié le 23 avril 2021 à 9h10 par La rédaction

Ce jeudi, L’Equipe révélait que le ton était monté entre Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin, au point d’en venir presque aux mains. Des accusations que les deux joueurs ont démenti par leur comportement lors de l’entraînement ouvert à la presse le même jour.

Même s’il fait partie des atouts importants de l’OM ces dernières années, tout n’a pas toujours été tout rose pour Florian Thauvin. L’international tricolore a déjà eu plusieurs mauvais rapports avec certains de ses coéquipiers, dont Dimitri Payet avec qui il n’a jamais vraiment caché ses mauvais rapports. Mais jeudi, L’Equipe révélait un nouveau clash dans lequel l’ailier de 28 ans aurait été impliqué. Le Français en serait presque venu aux mains avec Alvaro Gonzalez lors de la séance d’entraînement de ce mardi pour une histoire de consignes mal écoutées. Une colère bien forte puisque Jorge Sampaoli et quelques joueurs auraient été obligés d'intervenir pour les séparer. Des accusations qui ont très vite été démenties par les principaux concernés.

Tout à l’air d’aller bien entre Thauvin et Alvaro Gonzalez