OM : L'UEFA révèle un entretien avec McCourt pour la Super Ligue !

Publié le 22 avril 2021 à 20h45 par A.M.

Quelques jours après le séisme provoqué par le lancement de la Super Ligue, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, révèle s'être entretenu avec Frank McCourt à ce sujet.

Dimanche soir, douze clubs ont lancé de la Super Ligue. Un projet rapidement abandonné face au tollé suscité dans le monde du football. L'idée était de créer un ligue semi-fermée sur la base de ce qui est fait dans les sports américains. Et pourtant, Frank McCourt, propriétaire de l'OM, s'était opposé à ce projet assurant que « en tant qu'Américain ayant eu le privilège d'être dirigeant et propriétaire de clubs sur les deux continents, j'ai appris que la culture du sport en Europe est très différente de celle des Etats-Unis et qu'elle doit être respectée (...) C'est le moment de le transformer tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la culture du football européen. Nous tous, à l'Olympique de Marseille, nous nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super Ligue européenne . »

Ceferin dévoile une discussion avec McCourt