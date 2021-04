Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir de Florian Thauvin ?

Publié le 26 avril 2021 à 13h10 par B.C.

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs, Florian Thauvin reste dans le flou pour son avenir. Une situation qui pourrait finalement l’inciter à prolonger son bail avec l’Olympique de Marseille.

Cet été, l’OM va perdre de nombreux joueurs. Entre les prêts et les fins de contrat, c’est en effet un mercato agité qui attend Pablo Longoria, mais le nouveau président phocéen espère encore réussir à en conserver certains, à l'instar de Florian Thauvin. L’international français sera libre à l’issue de la saison et dispose de quelques pistes pour son avenir, notamment en Premier League et en Serie A, où l’AC Milan suit sa situation. Récemment interrogé sur le sujet, Jorge Sampaoli a de son côté affiché une position très claire sur le sujet : « Il sort d'une saison difficile, il a connu une blessure importante. On espère qu'il va continuer dans le projet, mais la décision viendra de lui et son agent. D'un point de vue sportif on espère qu'il va continuer avec nous », confiait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Et l’Argentin pourrait obtenir gain de cause.

« Thauvin va rester à l’OM »