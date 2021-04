Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Depay… Les pistes XXL toujours possibles pour Leonardo !

Publié le 26 avril 2021 à 12h45 par La rédaction

Le PSG va tenter de se renforcer pour la saison prochaine, tout en dépensant le moins possible. Ça tombe bien, plusieurs gros noms sont en fin de contrat et pourraient débarquer.

Alors que la fin de saison approche à grands pas, plusieurs grands joueurs, un peu partout en Europe, arrivent en fin de contrat. Dans cette situation, ils seront libres de signer où ils le souhaitent après le 30 juin et le PSG pourrait bien en profiter. Le nom le plus important de tous est celui de Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et qui avait déjà émis le souhait de partir la saison passée.

Plusieurs pistes pour Leonardo

Le nom de Memphis Depay revient également. Alors qu’il est pisté par le Barça, il pourrait finalement rejoindre le PSG gratuitement en fin de saison. Le gardien de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma n’a ni prolongé avec son club, ni signé à la Juventus, ce qui laisse le champ libre à Leonardo. Enfin, Sergio Ramos, arrive également à la fin de son bail en juin et le PSG pourrait tenter d’attirer le capitaine du Real Madrid.