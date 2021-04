Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a identifié ses deux premiers renforts !

Publié le 26 avril 2021 à 9h45 par A.M.

Prêtés à l'OM, Pol Lirola et Leonardo Balerdi se sont imposés comme deux membres indispensables dans le système de Jorge Sampaoli. Et le technicien argentin souhaite donc les conserver.

Arrivé au début du mois de mars, Jorge Sampaoli a rapidement remis l'Olympique de Marseille sur de bons rails. Collectivement, le club phocéen va mieux et cela se ressent d'un point de vue comptable puisque l'OM a remporté 5 des 7 matches disputés avec le technicien argentin sur son banc. Mais c'est surtout individuellement que le travail de l'ancien sélectionneur du Chili se ressent puisqu'il a réussi à relancer Dimitri Payet a rapidement identifié plusieurs joueurs majeurs dans son projet à commencer par Pol Lirola et Leonardo Balerdi.

Sampaoli veut garder Lirola et Balerdi