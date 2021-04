Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a identifié les deux premiers départs de l'été !

Publié le 26 avril 2021 à 9h10 par A.M.

Prêtés à l'OM ces derniers mois, Olivier Ntcham et Michaël Cuisance n'ont clairement pas convaincu au sein du club phocéen. Leur départ est déjà acté.

Lors des précédents marchés des transferts, l'Olympique de Marseille a été contraint de réaliser plusieurs transactions sous la forme de prêts compte tenu de la crise économique actuelle. C'est ainsi que pas moins de cinq joueurs en tout sont prêtés jusqu'à la fin de la saison avec des fortunes diverses. En effet, Pol Lirola et Leonardo Balerdi donnent entière satisfaction, au point que leurs options d'achat pourraient être levées d'ici le 30 juin, tandis que le cas Arkadiusz Milik, prêté par le Napoli pour 18 mois, est clairement à part. Pour les deux derniers, la donne est clairement différente.

Ntcham et Cuisance ne seront pas conservés

En effet, La Provence confirme que Michaël Cuisance et Olivier Ntcham ne seront pas conservés. Respectivement prêtés par le Bayern Munich et le b avec des options d'achat estimées à 18M€ et 5M€, les deux milieux de terrain n'ont pas convaincu et quitteront donc l'OM en fin de saison. Le premier a déçu lors que son arrivée était source de grands espoirs tandis que le second, prêté cet hiver, s'est tout de suite retrouvé au cœur d'un énorme imbroglio avec André Villas-Boas, et Jorge Sampaoli ne compte pas plus sur lui. Autrement dit, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham retourneront chacun dans leur club cet été.