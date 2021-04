Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema a pris une décision inattendue pour son futur !

Publié le 24 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

En dépit de ses rapports conflictuels avec Didier Deschamps qui lui ont fermé les portes de l’équipe de France depuis bientôt six ans, Karim Benzema est plus que jamais disposé à retrouver la sélection.

Suite à la médiatisation de la fameuse affaire du chantage à la sextape dont Mathieu Valbuena aurait été victime et qui impliquerait directement Karim Benzema, le buteur du Real Madrid n’a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis octobre 2015 en équipe de France. S’en sont alors suivis plusieurs clashs par médias interposés entre Benzema et son sélectionneur national, l’ancien joueur de l’OL ayant notamment déclaré en 2016 que « Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France » en ne le convoquant pas pour disputer l’Euro 2016. Depuis, le fossé n’a cessé de se creuser entre les deux hommes, et pourtant…

« Bien sûr que Karim veut revenir »