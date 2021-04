Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L'énorme révélation de Daniel Riolo sur le cas Benzema !

Publié le 23 avril 2021 à 20h00 par La rédaction

Ce jeudi soir, l’ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri, a révélé la volonté du joueur du Real Madrid de faire son retour un Equipe de France. Mais pour cela, Daniel Riolo affirme que l’attaquant de 33 ans doit présenter ses excuses à Didier Deschamps.

Exclu de l’Equipe de France depuis le début de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’a plus porter le maillot des Bleus depuis octobre 2015. Une décision prise en interne par la direction de la sélection tricolore, dont Didier Deschamps fait les frais depuis six ans maintenant. Néanmoins, le temps commence à se faire long et l'entourage joueur du Real Madrid aurait affirmé son souhait de faire son retour au sein de la formation championne du monde. « Si Karim veut revenir en équipe de France ? Bien sûr. (...) Il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot » a ainsi révélé Karim Djaziri, ancien agent de l’attaquant de 33 ans dans son entretien pour l’ After Foot sur RMC Sport ce jeudi soir. Mais pour Daniel Riolo, la solution est déjà toute trouvée.

« Il a trois mots à dire (…) Et il est à la Coupe du monde »