Real Madrid - Polémique : Le Graët, Deschamps... L'entourage de Benzema vide son sac !

Publié le 23 avril 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri a admis que le joueur du Real Madrid souhaitait retourner en équipe de France. Mais selon lui, Noël Le Graët est le principal responsable de la mise à l'écart de l'attaquant.

Le 8 octobre 2015, l’équipe de France recevait à l’Allianz Riviera l’équipe d’Arménie. Aligné sur le front de l’attaque par Didier Deschamps, Karim Benzema avait inscrit un doublé, ses 26 ème et 27 ème but chez les Bleus , avant de laisser sa place en toute fin de match à Olivier Giroud. L’attaquant du Real Madrid n’imaginait certainement pas, à ce moment-là, qu’il avait vécu ses derniers moments sous le maillot de l’équipe de France. Quelques jours plus tard, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena était dévoilée avec la garde à vue de Djibril Cissé. Impliqué dans cette affaire, Benzema n’a, depuis, plus porté le maillot des Bleus , malgré ses excellentes prestations au Real Madrid. Non-sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2016, l’attaquant avait indiqué dans les colonnes de Marca que le sélectionneur n’était pas raciste, mais qu’il avait « cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. » Une sortie lourde de conséquences pour Deschamps, qui avait vu sa maison en Bretagne être taguée.

Un rôle de Le Graët dans la mise à l'écart de Benzema ?

Ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri est revenu, ce jeudi soir, sur la situation de l’attaquant en équipe de France. Selon lui, si le joueur est mis à l’écart, ce n’est pas à cause de Didier Deschamps. Pour ce proche du joueur, le principal responsable se nomme Noël Le Graët. « Didier et Karim avaient un rapport très proche, père/fils. C’était son gars, son petit (…) A aucun moment il a dit que Didier était raciste. Si Didier a un problème avec quelqu’un, il l’appelle, il règle son problème, surtout avec quelqu’un qu’il connait (…) Didier a repris des joueurs qui ont insulté sa famille. Il a excusé bien pire à des joueurs (…) En juillet 2017, Karim me dit d'appeler le président Le Graët pour organiser un rendez-vous avec Didier. J'ai appelé le président, mais il n'a pas voulu organiser ce rendez-vous. (...) On ne sait même pas s'il est au courant (…) Je vous montre le son d’une vidéo de Tournon (Philippe, ancien attaché de presse de l’équipe de France ndlr) qui dit "Voilà, Didier vous connaissiez son choix par rapport à Karim, lorsque la décision est tombée, il a dû s’y plier". Et lorsque le journaliste lui demande de qui vient la décision, il est vaseux, il dit "l’instance, au-dessus, le pouvoir" » a-t-il confié au micro de RMC . Contacté par Eurosport , le président de la Fédération française de football a refusé de réagir à cette sortie. Pourtant, selon Karim Djaziri, Karim Benzema a envie de retrouver l’équipe de France.

« Si Karim veut revenir en équipe de France ? Bien sûr. Il est prêt depuis six ans »