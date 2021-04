Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Keylor Navas prolonge au PSG !

Publié le 26 avril 2021 à 18h06 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2021 à 18h08

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi la prolongation de Keylor Navas.

Impérial depuis plusieurs mois, Keylor Navas est devenu un véritable pilier du Paris Saint-Germain. Pourtant, personne ne parlait d’une possible prolongation... jusqu’à ce lundi. Via son compte Twitter, le PSG a en effet annoncé la signature d’un nouveau contrat pour Navas, qui est désormais lié au club jusqu’en juin 2024. A 34 ans, il semble donc plus que jamais au centre du projet parisien.