Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 25 avril 2021 à 10h45 par B.C.

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo serait bien décidé à quitter le club turinois dès le prochain mercato estival.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo reste impressionnant sous le maillot de la Juventus. En 38 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le Portugais a trouvé le chemin des filets à 32 reprises, mais cela ne suffit pas à son club pour briller. Une nouvelle fois éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la Juve s’apprête à céder son trône à l’Inter Milan et doit encore lutter pour terminer dans le top 4. Une situation compliquée qui pourrait inciter Cristiano Ronaldo à s’en aller.

Ronaldo décidé à partir ?