Mercato - OM : Jorge Sampaoli prépare un énorme coup de balai !

Publié le 26 avril 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Jorge Sampaoli a déjà les idées concernant son futur effectif. Après avoir pu évaluer les forces en présence, le technicien argentin a fait un premier état des lieux et il semble avoir tranché concernant les joueurs qu'il ne souhaite pas conserver pour la saison prochaine.

L'été s'annonce très chaud du côté de l'Olympique de Marseille. Désormais président du club phocéen, Pablo Longoria aura les mains libres pour mener à bien son recrutement et le dirigeant espagnol a plusieurs fois évoqué son idée d'année zéro. L'objectif serait de partir d'une feuille blanche ou presque afin de remodeler l'effectif olympien à son goût, et surtout au goût de Jorge Sampaoli. Arrivé en cours de saison, le technicien argentin souhaitera voir débarquer des joueurs qui correspondent à son projet de jeu. Dans cette optique, plusieurs membres actuels de l'effectif de l'OM pourraient partir. « Les joueurs prêtés sont étudiés tout comme ceux qui sont prêtés au club cette saison. Ceux qui auront le potentiel pourront rester avec nous la saison prochaine, les autres devront chercher un autre club », assurait Sampaoli ces derniers jours. Et le dégraissage semble déjà bien amorcé en interne.

Peu de joueurs en fin de contrat ont convaincu Sampaoli

En effet, la première partie du dégraissage se fera naturellement par le biais des joueurs en fin de contrat. Dans cette optique, Valère Germain a récemment confirmé son départ au micro de Canal+ : « Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera ». Un départ libre qui sera suivi de ceux de Yohann Pelé et Yuto Nagatomo. France Football ajoutait récemment le nom de Saîf-Eddine Khaoui à cette liste. Des départs qui permettront d'alléger la masse salariale de l'effectif avant de s'attaquer aux deux cas épineux : Florian Thauvin et Jordan Amavi. Comme révélé par le10sport.com, l'OM a proposé une prolongation de trois ans au latéral gauche. Une information confirmée par La Provence qui ajoute toutefois qu'il n'existe toujours aucun accord entre les deux parties. Enfin, le cas Thauvin est le plus problématique. Toujours d'après La Provence , lui aussi a reçu une offre de l'OM pour prolonger, sans y avoir encore répondu.

Le casse-tête des options d'achat