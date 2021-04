Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel est le juste prix pour Kylian Mbappé en cas de départ ?

Publié le 27 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé négocie avec le PSG pour prolonger son contrat. Toutefois, le champion du monde français complique la tâche de Leonardo car il veut garder la main mise sur son avenir et ne pas signer un contrat de longue durée. Dans le cas où il ne trouvait pas d'accord contractuelle avec son directeur sportif, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et quitter le PSG dès cet été. Et malgré le fait que son numéro 7 n'a plus qu'une année d'engagement avec le club de la capitale, Leonardo ne compterait en aucun cas le brader lors de la prochaine fenêtre de transferts. Mais quel est le juste prix pour Kylian Mbappé ? C'est notre sondage du jour !

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé reste un véritable mystère. Arrivé au PSG à l'été 2017, le champion du monde français sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Dans cette optique, Leonardo a entamé les discussions avec l'entourage de son numéro 7 il y a de longues semaines. Toutefois, les négociations n'avancent pas comme il le voudrait. Contrairement à Neymar, qui a déjà trouvé un accord pour une prolongation de quatre saisons (plus une en option), Kylian Mbappé met Leonardo en difficulté car il souhaite garder le pouvoir quant à son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien de l'AS Monaco ne souhaite pas parapher un contrat de longue durée avec le PSG, et ce, pour avoir la main mise sur sa situation et être libre de rejoindre un nouveau club, et notamment le Real Madrid, dès qu'il le désire.

Quel est le juste prix pour la vente de Kylian Mbappé ?