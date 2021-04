Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche une bombe sur sa prolongation !

Publié le 27 avril 2021 à 18h45 par A.M.

Bien qu'il se soit montré évasif concernant son avenir lors de son passage en conférence de presse, Neymar est beaucoup plus catégorique au sujet de sa prolongation de contrat au micro de RMC.

Bien que l'avenir de Neymar soit moins sujet aux discussions que celui de Kylian Mbappé, le Brésilien n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin 2022. A l'occasion de son passage en conférence de presse ce mardi, Neymar s'est d'ailleurs montré assez évasif sur le sujet en bottant en touche : « J’en ai déjà parlé dans les matchs précédents. Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Ce n’est pas le moment d’en parler. Nous avons encore deux ans. Mais je me sens très bien, je suis très heureux, c’est peut-être la saison pendant laquelle je suis le plus heureux. Je suis à l’aise, donc les choses vont venir naturellement ». De quoi remettre en causse son avenir au PSG ?

«Tout est presque réglé»