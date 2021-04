Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo avec Neymar ruinés… par Messi et Laporta ?

Publié le 27 avril 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG et Neymar sont d’accord pour prolonger leur idylle jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, le FC Barcelone pourrait bien avoir retourné la tendance.

Présent au PSG depuis 2017, Neymar va bientôt prolonger son contrat dans la capitale française. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’international brésilien et le club parisien ont trouvé un accord pour un renouvellement de son bail jusqu’en juin 2026, et ce avec une année optionnelle supplémentaire qui allongerait ce contrat jusqu’en 2027. Désormais, toute la question est de savoir à quel moment l’annonce tant attendue interviendra… si tant est qu’elle intervienne réellement. En effet, la presse espagnole affirme ces dernières semaines que Neymar n’aurait finalement pas oublié le FC Barcelone et qu’il n’écarterait plus la possibilité d’y effectuer son grand retour.

Le FC Barcelone chercherait la formule pour Neymar…