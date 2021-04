Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance est claire pour le retour de Neymar à Barcelone !

Publié le 27 avril 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que la prolongation de Neymar n’a toujours pas été officialisée par le PSG, la presse espagnole croit savoir ce qu’il en est vraiment pour l’avenir de l’international brésilien.

En fin de contrat le 30 juin 2022 au PSG, Neymar est tout proche de rempiler pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026, avec une année en plus en option. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, tout est calé entre les deux parties dans cette optique, et seule manque encore l’officialisation de ce renouvellement de contrat tant attendu par les observateurs du club parisien. Seulement voilà, cette grande annonce tarde à arriver, et cela a conduit la presse espagnole à relancer le feuilleton Neymar. Effectivement, celle-ci affirme dernièrement que le numéro 10 du PSG préfère attendre et qu’il n’a pas encore totalement oublié l’idée d’effectuer son grand retour au FC Barcelone.

La prolongation de Neymar serait dans l’attente du FC Barcelone