Mercato - Barcelone : L’avenir d’Antoine Griezmann est tout tracé !

Alors qu’il a longtemps été dans le dur au FC Barcelone, Antoine Griezmann va mieux sportivement au sein du club catalan. À tel point qu’il ne voit pas son avenir s’écrire ailleurs que chez les Blaugrana à l’heure actuelle.

Passer de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone n’a pas été un choix de facilité de la part d’Antoine Griezmann en 2019. Leader offensif chez les Colchoneros , une équipe au sein de laquelle l’équipe entrainée par Diego Simeone jouait en quelque sorte pour lui, l’international français a perdu ce statut chez les Blaugrana et a du s’adapter à une nouvelle manière de jouer au football. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que les premiers mois ont été très délicats pour l’ancien joueur de la Real Sociedad en Catalogne tant il ne parvenait pas à briller et à se montrer déterminant sur la durée. Que ce soit sous les ordres d’Ernesto Valverde ou ceux de Quique Setién, Antoine Griezmann était dans le dur, sa complicité technique avec Lionel Messi était loin du rendement escompté, et beaucoup d’observateurs du FC Barcelone ont alors pensé que le club catalan avait commis une erreur de casting en le recrutant contre 120 M€.

Antoine Griezmann ne voit pas son futur s’écrire ailleurs qu’au FC Barcelone

Seulement voilà, les choses ont peu à peu changé pour le joueur de 30 ans depuis l’arrivée de Ronald Koeman l’été dernier. Sous la houlette du technicien néerlandais, Antoine Griezmann a repris confiance et, après quelques mois marqués par de l’inconstance, il semble enfin être en train de trouver sa place au FC Barcelone. Tout va donc mieux pour celui qui a inscrit 11 réalisations et délivré 6 passes décisives cette saison en Liga. Cependant, ce n’est pas pour autant que les bruits autour de son avenir se sont calmés dans la presse. En effet, il est parfois annoncé qu’Antoine Griezmann pourrait être invité à aller voir ailleurs au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, le principal intéressé ne semble pas l’entendre de cette oreille. Et pour cause, Mundo Deportivo indique ce mardi que le natif de Mâcon n’a pas l’intention d’aller voir ailleurs, et ce d’autant plus qu’il lui reste encore trois années de contrat au FC Barcelone. Ainsi, le Champion du monde 2018 n’aurait absolument pas l’intention d’aborder la question de son avenir à l’heure actuelle, et ce d’autant plus qu’il est pleinement épanoui au sein de l’écurie barcelonaise.

« Une fierté d'être à Barcelone »