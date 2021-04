Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de ce joueur du PSG sur Lionel Messi !

Publié le 27 avril 2021 à 8h45 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, le nom de Lionel Messi est associé au PSG. Et Ander Herrera n’a d’ailleurs pas échappé aux questions à propos du joueur du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a son destin entre les mains et pourrait bel et bien aller chercher le titre de champion d’Espagne en fin de saison. C’est d’ailleurs ce sur quoi est pleinement concentré aujourd’hui Lionel Messi. Pour l’Argentin, les questions sur son avenir passent actuellement au second plan. Ce n’est donc que dans quelques semaines que Messi fera alors un choix pour la suite de sa carrière. Plusieurs choix se présenteront alors à lui. Tandis que Joan Laporta va tenter de conserver La Pulga au Barça, le sextuple Ballon d’Or pourra également avoir l’occasion de s’en aller. En fin de contrat, il pourra être libre de rejoindre le club de son choix alors que le PSG et Manchester City seraient intéressés.

« Je ne vais pas ajouter d’huile sur le feu »