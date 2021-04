Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envisage un énorme coup au Real Madrid !

Publié le 27 avril 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 27 avril 2021 à 8h29

Alors que le PSG a dernièrement été annoncé sur les traces de Raphael Varane, il se pourrait que l’instigateur de cette piste ne soit nul autre que Mauricio Pochettino.

De quoi sera fait l’avenir de Raphael Varane au terme de cette saison 2020/2021 ? Sous contrat au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2022, le défenseur français arrivé en provenance du RC Lens en 2011 pourrait quitter le club de la capitale espagnole cet été dans la mesure où il n’aurait jamais donné suite à la proposition de prolongation formulée il y a maintenant plusieurs mois par sa direction. Ainsi, les échos parus dans la presse récemment affirment que Raphael Varane aurait l’intention de s’en aller pour aller relever un nouveau challenge, lui qui a tout gagné au Real Madrid. Dans cette perspective, Manchester United et Chelsea ont été annoncés sur ses traces dernièrement, au même titre que le Paris Saint-Germain.

Mauricio Pochettino veut recruter Raphael Varane !