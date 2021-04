Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Raphaël Varane, Leonardo doit prendre son mal en patience !

Publié le 27 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un défenseur central selon différents médias, le PSG s’intéresserait à Raphaël Varane dont l’aventure au Real Madrid semble toucher à sa fin. Cependant, le champion du monde a reporté à plus tard la question de son avenir.

Et si un champion du monde déposait ses valises au Paris Saint-Germain à l’intersaison ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane aurait pris la décision d’aller voir ailleurs. Ayant passé 10 saisons à la Casa Blanca , Varane voudrait se lancer un autre défi et aurait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants comme As l’a fait savoir ces dernières semaines. Un transfert cet été aurait donc de fortes chances de se réaliser. Cependant, le directeur sportif du PSG en la personne de Leonardo ne devrait pas être immédiatement fixé dans l’opération Varane. En atteste la déclaration du principal intéressé lundi.

« Je suis engagé à 100% dans l’équipe »