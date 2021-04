Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Plus aucun doute sur l’avenir de Florian Thauvin ?

Publié le 27 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Cela fait maintenant de longs mois que l’on s’interroge sur l’avenir de Florian Thauvin. Mais aujourd’hui, le cas du joueur de l’OM pourrait être réglé.

Restera, ne restera pas ? Telle est la question qui se pose à propos de Florian Thauvin. Souvent annoncé sur le départ, le joueur de l’OM aura l’occasion de s’en aller cet été étant donné que son contrat prend fin à l’issue de la saison. Dernièrement, il était quasiment acté que Thauvin aller quitter l’OM cet été, mais depuis peu, les cartes ont été redistribuées. Et désormais, on imagine de plus en plus le champion du monde prolonger avec les Phocéens. Un scénario qui à se confirmer…

« Il va rester à l’OM »