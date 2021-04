Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sept départs déjà actés par Longoria et Sampaoli !

Publié le 27 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Arrivé au début du mois de mars à l'OM, Jorge Sampaoli a pu faire un premier état des lieux au sein de son effectif. Et plusieurs départs semblent déjà actés.

« Les joueurs prêtés sont étudiés tout comme ceux qui sont prêtés au club cette saison. Ceux qui auront le potentiel pourront rester avec nous la saison prochaine, les autres devront chercher un autre club ». Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli se prononçait sur le mercato de l'OM et notamment sur les recrues à venir. Et visiblement, le technicien argentin semble déjà avoir plusieurs idées claires concernant les joueurs qu'ils ne conservera pas.

Déjà plusieurs départs à l'OM