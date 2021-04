Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est mis sous pression pour une recrue estivale !

Publié le 27 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Débarqué cet hiver à l’OM, Pol Lirola réalise de très belles performances avec les Phocéens. Et désormais, nombreux sont ceux à demander à Pablo Longoria de le conserver.

Il aura donc fallu attendre le mois de janvier pour voir l’OM pallier le départ de Bouna Sarr. Et durant le mercato hivernal, c’est Pol Lirola que Pablo Longoria est allé chercher à la Fiorentina dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (12M€). Et le président de l’OM a eu le nez creux avec l’Espagnol puisqu’il est aujourd’hui l’un des pions essentiels du schéma de Jorge Sampaoli. Néanmoins, la question est désormais de savoir si Lirola restera sur la Canebière la saison prochaine.

« J’aimerais beaucoup rester ici »