Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un soutien inattendu…

Publié le 27 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Du côté de l’ASSE, Claude Puel fait de moins en moins l’unanimité. Malgré cela, Franck Honorat a tenu à lui apporter son soutien.

Cette saison s’avère très compliquée pour l’ASSE. En effet, les hommes de Claude Puel n’arrivent pas à enchainer les bons résultats et actuellement, ils pointent à la 14ème place en Ligue 1. Dans cette situation, les critiques sont nombreuses à l’encontre des Stéphanois et même Claude Puel n’échappe pas aux reproches. Alors que les avis divergent concernant l’entraîneur de l’ASSE, il peut tout de même compter sur certains soutiens. Et bien que Franck Honorat n’entrait pas dans les plans de Puel chez les Verts, le désormais joueur de Brest a volé à son secours.

« Qui d’autre que lui serait l’homme de la situation ? »