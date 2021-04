Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros indice lâché par Antoine Griezmann ?

Publié le 27 avril 2021 à 5h15 par T.M.

A l’approche du mercato estival, un départ d’Antoine Griezmann revient de plus en plus souvent. Toutefois, cela ne semble pas être une option pour le joueur du FC Barcelone.

Le FC Barcelone peut dire merci à Antoine Griezmann. En effet, ce dimanche, le Français a inscrit un doublé qui a permis aux Blaugrana de s’imposer contre Villarreal et d’y croire un peu plus pour le titre de champion d’Espagne. Améliorant ses statistiques, le champion du monde prouve qu’il peut avoir sa place dans l’équipe de Ronald Koeman. Toutefois, bien que ça aille mieux pour Griezmann, il pourrait ne pas s’éterniser en Catalogne. En effet, pour exaucer ses souhaits lors du mercato estival, Joan Laporta pourrait chercher à se séparer de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid afin d’avoir assez de liquidités pour recruter.

« Une fierté d'être à Barcelone »