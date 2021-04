Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman envoie un message très fort à Griezmann !

Publié le 26 avril 2021 à 0h00 par La rédaction

Après la belle victoire (2-1) du FC Barcelone contre Villarreal ce dimanche, Ronald Koeman, l’entraîneur blaugrana, n’a pas hésité à encenser Antoine Griezmann en conférence de presse.

Victorieux de Villarreal sur le score de 2 à 1, le FC Barcelone et son coach Ronald Koeman ont pu remercier Antoine Griezmann, auteur d’un doublé. En effet, le coach néerlandais n’a pas hésité à mettre en valeur le français en conférence de presse et à rappeler son importance dans l’équipe. Antoine Griezmann, lui se sent très bien à Barcelone et a fait part au club de son envie de rester. Le natif de Mâcon veut s’inscrire dans la durée en Catalogne et c’est avec ce genre de performances qu’il pourra se rendre indispensable dans l'effectif de Ronald Koeman.

« Nous avons besoin de joueurs comme lui »