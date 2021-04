Foot - Barcelone

Barcelone : Ronald Koeman sort du silence sur la Super Ligue !

Publié le 21 avril 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone n’a toujours pas officiellement quitté la Super Ligue européenne, Ronald Koeman a préféré ne pas faire de commentaire, bien qu’il dit s’être entretenu avec son président sur la question.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont désormais les deux seuls et uniques clubs à ne pas s’être écarté officiellement du projet de la Super Ligue européenne. Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Chelsea, l’Atlético de Madrid, l’Inter ainsi l’AC Milan l’ont communiqué entre ce mardi soir et ce mercredi en début d’après-midi, tandis que la Juventus a reconnu que le projet ne peut pas aller plus loin en l’état actuel des choses. Et de son côté, présent en conférence de presse ce mercredi, Ronald Koeman a refusé de prendre clairement position sur la question. Cependant, l’entraîneur du FC Barcelone dit connaître avec précision le point de vue du club et de Joan Laporta sur le sujet.

« J'ai parlé au président hier et il m'a expliqué la position du club »