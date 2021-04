Foot - Etranger

Officiel : La Juventus communique sur la Super Ligue !

Publié le 21 avril 2021 à 14h01 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2021 à 14h02

Alors que quasiment l’intégralité des clubs de la Super Ligue l’ont quittée ces dernières vingt-quatre heures, la Juventus annonce de son côté la fin du projet en l’état actuel.