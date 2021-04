Foot - Etranger

Super Ligue : Départs, mea culpa… Le nouveau projet européen est-il définitivement mort ?

Publié le 21 avril 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que la Super Ligue européenne a seulement été lancée ce dimanche, le projet des douze clubs européennes concernés a volé en éclat en quarante-huit heures après l’indignation qu’il a suscitée dans toute l’Europe. Cependant, malgré les récents événements, les instigateurs de cette nouvelle compétition ne comptent pas lâcher définitivement l'affaire.

Depuis des années, le spectre de la naissance d’une Super Ligue européenne planait au-dessus de l’UEFA. Seulement voilà, annoncé en grande pompe ce dimanche, le projet n’aura pas duré plus de deux jours. En effet, depuis l’annonce de la fondation de cette compétition destinée à « sauver le football » selon Florentino Pérez, président du Real Madrid, l’Europe toute entière s’est indignée contre ce projet qualifié par beaucoup d’égoïste et de cupide. Les critiques ne se sont pas limitées qu’au monde du football puisque même la sphère politique, à l’image du Premier ministre britannique Boris Johnson, a pris position à l’encontre de cette nouvelle compétition. Et face à la pression, les clubs ont craqué. En effet, les six écuries de Premier League impliquées dans cette Super Ligue européenne (Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea) ont tour à tour quitté le projet à l’issue d’une réunion organisée en urgence entre les douze clubs dans la soirée de ce mardi. Ainsi, en l’état, il ne reste plus que les trois clubs espagnols (FC Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid) et italiens (Juventus, AC Milan et Inter).

« C'est admirable d'admettre une erreur »

Cependant, la liste des clubs qui claquent la porte pourrait très bientôt s’allonger. En effet, la BBC annonce ce mercredi matin que l’Inter va quitter incessamment sous peu la Super Ligue européenne, tandis que les Nerazzurri ont déjà communiqué à l’ ANSA dans la nuit qu’ils ne sont « plus intéressés par le projet ». Selon la presse italienne et The Athletic , l’AC Milan suivrait les traces de son grand rival, tandis que plusieurs sources ont annoncé que l’Atlético de Madrid pourrait également s’en aller, à l’image du journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi. De son côté, le FC Barcelone conserve sa confiance en ce projet selon Mundo Deportivo , même si Joan Laporta a annoncé s’en remettre à un vote des Socios qui trancheront la question. Ainsi, seuls le Real Madrid et la Juventus semblent encore être pleinement impliqués dans ce projet de refonte du football européen. Et en attendant les futurs nouveaux désistements ce mercredi, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a d’ores et déjà souhaité remercier les premiers clubs revenu sur leur décision : « C'est admirable d'admettre une erreur. Ils sont de retour maintenant et ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions mais à l'ensemble du football européen. L'important maintenant est d'aller de l'avant, de rebâtir l'unité dont ce sport jouissait auparavant, et d'avancer ensemble », indique-t-il dans un communiqué.

Boris Johnson salue le retrait des clubs anglais, ces derniers s’excusent

Cette réaction n’est pas un cas isolé dans la mesure où Boris Johnson, très impliqué dans la lutte contre la Super Ligue européenne ce mardi, a lui-aussi tenu à remercier les six clubs de Premier League dans un message publié sur son compte Twitter. « Je salue l’annonce d’hier soir. C'est une bonne décision pour les fans de football, les clubs et les communautés à travers le pays. Nous devons continuer à protéger notre sport national chéri », a écrit le Premier ministre britannique. Et du côté des six Anglais concernés, l’heure est au mea culpa. En effet, dans son communiqué annonçant son retrait, Arsenal a tenu à présenter ses excuses à ses supporters : « Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons ». Le président de Liverpool a abondé dans le même sens dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Reds : « Je veux m'excuser auprès de tous les supporters de Liverpool pour les perturbations que j'ai causées au cours des 48 dernières heures. Il va sans dire que le projet n'allait jamais se dérouler se dérouler sans le soutien des fans. (...). Nous vous avons entendu. Je veux m'excuser auprès de Jürgen, les joueurs et tous ceux qui travaillent énormément pour rendre fier nos fans. Ils n'ont eu absolument aucune responsabilité dans ces événements », explique John W. Henry. Enfin, du côté de Manchester United, le vice-président exécutif Ed Woodward a officiellement annoncé sa démission des Red Devils , une décision directement liée à cet échec de la Super Ligue européenne selon des indiscrétions venues d'Angleterre..

La fin de la Super Ligue ?