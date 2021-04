Foot

PSG, OL, Lille, Monaco… Qui va craquer le premier ?

Publié le 16 avril 2021 à 16h32 par Alexis Bernard mis à jour le 16 avril 2021 à 16h48

Dans le sprint final de la Ligue 1, quatre clubs peuvent encore prétendre au titre. Le PSG est malmené et chaque journée devient un véritable combat de titans.

Montpellier et Monaco sont les deux seuls clubs à avoir fait chuter le PSG depuis l’arrivée des Qataris, en 2011. Deux exploits en dix ans. Paris ne laisse que les miettes aux clubs français et cette saison 2020-2021 fait figure d’exception puisque pas moins de trois clubs sont encore en course pour le titre de champion de France. Le PSG, deuxième, a vu le LOSC prendre de l’avance suite à sa victoire au Parc des Princes (0-1). Quant à l’OL et Monaco, impossible de les décrocher après 32 journées de championnat. Quatre équipes en cinq points : Lille 69, PSG 66, Monaco 65 et Lyon 64. Derrière, le trou avec Lens et l’OM est fait.

Coup de frein pour Lille ?

Avec notre partenaire Barrière Bet, nous vous proposons chaque semaine une grille de paris pour la journée de Ligue 1. Une 33e journée dans laquelle nous voyons le LOSC freiné dans sa course. La réception de Montpellier, ce vendredi, pourrait se solder par un nul. Pour Paris, pas de souci face à l'ASSE (avec un grand Mbappé, buteur…). Ça passe aussi pour Monaco et Lyon, à l'extérieur.



Lille - Montpellier : 2-2

Angers - Rennes : 1-1

OM - Lorient : 2-0

PSG - ASSE : 4-0

Brest - Lens : 0-2

Nîmes - Strasbourg : 1-3

Reims - Metz : 1-3

Bordeaux - Monaco : 0-1

Nantes - Lyon : 1-4

