PSG - ASSE : Le festival Mbappé va continuer !

Publié le 16 avril 2021 à 13h55 par La rédaction

Après son exploit en Ligue des Champions, Paris accueille l’ASSE ce dimanche (13h). Sans Neymar, Mauricio Pochettino mise sur la forme de son buteur vedette, Kylian Mbappé, dans un match qui s’annonce capital dans la course au titre.

Cinq petits jours après la qualification historique contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé et les siens vont retrouver le chemin du Parc des Princes, mais en Ligue 1 cette fois. Moins bien en championnat, cette rencontre contre l’ASSE est très importante pour Paris qui doit rester au contact du leader lillois. Le PSG pointe à trois longueurs du LOSC, qui reçoit Montpellier vendredi. A six journées du terme de la saison, Lille est devant au classement mais a un calendrier beaucoup plus compliqué que son dauphin. Avec un déplacement à Lyon la semaine prochaine, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas le droit à l’erreur. Car à chaque faux-pas, Paris sera à l’affut. Côté stéphanois, pas beaucoup d’enjeu. Les Verts se sont remis dans le droit chemin ces dernières semaines et ont remonté la pente. 13e du championnat, l’ASSE se déplace au Parc sans ambition au classement, hormis viser une place dans la première partie de tableau. Avec 9 points d’avance sur Nîmes, barragiste, Claude Puel et les siens semblent à l’abri pour le maintien. Ce match est donc l’occasion pour le PSG de mettre la pression sur Lille avant leur duel décisif au Groupama Stadium le week-end prochain. En confiance après sa double confrontation exceptionnelle face au Bayern Munich, Kylian Mbappé voudra encore briller et conforter sa place de meilleur buteur du championnat.

Un doublé pour Mbappé !