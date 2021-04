Foot - PSG

PSG - Clash : Kimmich, Neymar... Ces révélations sur la vengeance des Parisiens contre le Bayern !

Publié le 14 avril 2021 à 20h30 par Arthur Montagne

Qualifié pour les demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG a éliminé le Bayern Munich après deux magnifiques matches. Et comme souvent par le passé, les Parisiens se sont nourris de l'arrogance de certains Bavarois qui ont eu un effet important pour leur motivation.

Lorsque le PSG a hérité du Bayern Munich pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le pessimisme a rapidement pris le dessus. Et pour cause, le club bavarois avait dominé les Parisiens lors de la dernière finale de la C1 et est considéré comme la meilleure équipe d'Europe. Mais finalement, le club de la capitale s'en est très bien sorti. Après sa victoire à l'Allianz Arena (3-2), le PSG s'est incliné au Parc des Princes au terme d'une belle prestation (0-1). Une défaite sans conséquence puisque ce sont bien les hommes de Mauricio Pochettino qui file en demi-finale pour la deuxième fois consécutive. Un gros coup dur pour le Bayern qui pensait pourtant être largement en mesure d'éliminer le PSG. « Parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous allons passer. Nous étions la meilleure équipe lors du premier match mais malheureusement le résultat ne correspondait pas à notre performance. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que nous pouvons inverser les choses dans le deuxième match », confiait ainsi Joshua Kimmich entre les deux rencontres, pendant que Thomas Müller s'amuser sur les réseaux sociaux en disant « au revoir » aux Parisiens en français dans le texte.

Le PSG a préparé sa vengeance