PSG - Malaise : Pochettino répond à la sortie fracassante d'un joueur du Bayern !

Publié le 13 avril 2021 à 20h45 par A.M.

Alors que Joshua Kimmich a affiché sa confiance avant le quart de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, Mauricio Pochettino lui a répondu.

Malgré la victoire du PSG lors du quart de finale aller de Ligue des Champions à l'Allianz Arena (3-2), le Bayern Munich continue d'être confiant pour la qualification en demi-finale. Interrogé sur le site officiel du club bavarois, Joshua Kimmich a ainsi confié qu'il voyait le Bayern se qualifier sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir : « Pourquoi va-t-on se qualifier ? Parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous réussirons. Nous étions la meilleure équipe au match aller ». Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue à Paris, mais Mauricio Pochettino préfère ironiser et se concentrer sur le PSG.

«Je n'ai pas entendu leurs propos, je ne comprends pas l'allemand»