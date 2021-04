Foot - PSG

PSG : Le message fort de Kimpembe avant le Bayern !

Publié le 12 avril 2021 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 12 avril 2021 à 14h51

À quelques heures du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Presnel Kimpembe a affirmé que rien n’était encore joué et qu’un travail collectif est nécessaire pour obtenir la qualification.