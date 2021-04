Foot - PSG

PSG : Le message très rassurant de Moise Kean

Publié le 11 avril 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2021 à 10h41

Touché par le Covid récemment, Moise Kean était titulaire contre Strasbourg samedi. Et l'Italien reconnaît qu'il retrouve petit-à-petit sa condition physique.