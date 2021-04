Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat accablant sur cet énorme flop...

Publié le 7 avril 2021 à 20h45 par A.M.

Recruté pour 37M€ durant l'été 2018, Thilo Kehrer peine à convaincre depuis son arrivée au PSG. Et contre le Bayern Munich, Mauricio Pochettino lui a même préféré Colin Dagba. Un choix parlant.

A l'occasion du choc contre le Bayern Munich, Mauricio Pochettino a été contraint de faire des choix forts, notamment suite aux nombreuses blessures. Parmi les absents, Alessandro Florenzi est revenu de la sélection positif au Covid-19. Une situation qui a poussé l'entraîneur du PSG à trancher pour le poste de latéral droit. Et c'est finalement Colin Dagba qui a été préféré à Thilo Kehrer, un sacré désaveu pour l'international allemand dont les prestations inquiètent ces dernières semaines.

Dagba à la place de Kehrer, c'est bien un choix de Pochettino