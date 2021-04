Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino justifie sa gestion de Kylian Mbappé !

Publié le 10 avril 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors qu’il avait disputé l’intégralité du choc face au Bayern Munich, Kylian Mbappé a été aligné d’entrée pour le déplacement à Strasbourg ce samedi et n’a été remplacé qu’à la toute fin de la rencontre. L’occasion pour Mauricio Pochettino de se justifier.

Comme face au FC Barcelone au Camp Nou, Kylian Mbappé a signé une prestation XXL à l’Allianz Arena mercredi en inscrivant un doublé. L’attaquant du PSG a su apporter sa pierre à l’édifice d’une prestation collective de haut niveau. Cependant, Mbappé n’a pas été reposé à quelques jours du 1/4 de finale retour de Ligue des champions ce samedi lors du déplacement du Paris Saint-Germain à Strasbourg, match que le club parisien a remporté 4 buts à 1 grâce notamment à Kylian Mbappé à qui l’on doit l’ouverture du score. Et bien que le PSG ait rapidement creusé l’écart, Mauricio Pochettino a pris la décision de laisser Mbappé sur le terrain avant de le sortir à la 88ème minute de jeu. Un choix que l’entraîneur du PSG a justifié.

« La meilleure chose pour Kylian pour être prêt, c’est de jouer »