Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 10 avril 2021 à 17h15 par Th.B. mis à jour le 10 avril 2021 à 17h16

Pourtant annoncé partant pour le Real Madrid, le joueur l’ayant fait savoir à ses dirigeants, Kylian Mbappé n’aurait pas encore pris la décision de rester ou quitter le PSG selon Canal+.

« Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition ». Comme Leonardo l’a fait savoir mercredi au micro de Sky Deutschland mercredi soir, le PSG travaille sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, l’actuel courant jusqu’en juin 2022. Malgré les révélations de la presse ibérique, comme quoi Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG cet été et de rejoindre le Real Madrid, la vérité serait tout autre à en croire les informations de Canal+ divulguées par le journaliste Olivier Tallaron ce samedi.

« Kylian Mbappé n’a pas encore pris sa décision »