PSG : Le Bayern Munich voit très grand pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 avril 2021 à 22h45 par A.D.

Alors qu'il excelle cette saison, et plus particulièrement en Ligue des Champions, Kylian Mbappé est redouté par Hans-Dieter Flick. Avant le quart de finale retour face au PSG ce mardi, le coach du Bayern a fait l'éloge du Français et lui a prédit un bel avenir.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaine les performances XXL en Ligue des Champions. Lors des matchs aller face au Barça (1-4 en huitième de finale) et contre le Bayern (2-3 en quart de finale), le numéro 7 du PSG a réalisé des prestations exceptionnelles. Auteur d'un triplé puis d'un doublé, Kylian Mbappé a totalement écoeuré les défenses catalane et munichoise. Présent en conférence de presse avant le match retour face au PSG de ce mardi, Hans-Dieter Flick n'a pas manqué de souligner les grandes qualités de Kylian Mbappé. Par la même occasion, le coach du Bayern a annoncé que le crack de 22 ans deviendra un jour le meilleur joueur du monde.

«Mbappé deviendra un jour le meilleur joueur du monde»