PSG : Vers une hécatombe pour le Bayern ? La réponse !

Publié le 11 avril 2021 à 16h15 par K.V.

Après la victoire arrachée mercredi lors de la phase aller de ce quart de finale de Ligue des champions, le PSG va-t-il devoir affronter une équipe du Bayern Munich décimée ? Plusieurs joueurs sont encore incertains.

Victorieux au match aller (2-3), sur la pelouse de l'Allianz Arena, le Paris Saint-Germain s'est placé dans une bonne posture à l'aube du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. D'autant plus que la formation allemande pourrait compter de nombreux absents dans ses rangs à l'occasion du match retour. Du moins, pour le moment, l'incertitude règne autour de quelques uns des joueurs de l'effectif munichois.

Coman vers un retour, Boateng incertain, Goretzka forfait ?